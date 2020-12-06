Burak Yılmaz ise Lille formasıyla çıktığı son sekiz Ligue 1 maçında da gol katkısı yaptı

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Lille ile Monaco karşılaşırken mücadeleye yine milli yıldızlarımız damga vurduPierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille 2-1'lik skorla kazanırken perdeyi 53'te Jonathan David açtı. 62'de Jonathan David'in yerine oyuna giren Yusuf Yazıcı, 65'te Burak Yılmaz'ın asistinde skoru 2-0 yaptı. 90'da Pellegri sonucu ilan etti.Sparta Prag maçında 77. dakikada oyundan alınırken hocası Galtier'in elini sıkmayan Yusuf, haftanın en çok konuşulan maddelerinden biri olmuştu. Lille'de toplam 17 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı veren Yusuf Yazıcı, formanın sahibi olduğunun sinyalini verdi.Alınan bu sonucun ardından Lille 26 puana yükselirken bu sezon ligdeki 7. galibiyetini aldı. Monaco ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra yenildi.Ligin bir sonraki haftasında Lille sahasında Bordeaux'u konuk edecek. Monaco ise Marsilya deplasmanına gidecek.