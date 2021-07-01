Lillard: "Portland'dan ayrılmayacağım, en azından şimdilik..."

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Portland'dan ayrılmayacağını ve Trail Blazers ile bir şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.



Yaz döneminde süregelen takas söylentilerinin sona ermemesinden ötürü Dame, Trail Blazers ile geleceğine değindi.



Lillard, Complex'ten Pierce Simpson'a verdiği röportajda Portland'dan ayrıldığını düşünmediğini ve gözünü Blazers ile bir şampiyonluk kazanmaya diktiğini açıkladı:



"Denver'a elenmiştik ve o takım pek sağlıklı durumda değildi. Bundan ötürü hayal kırıklığına uğramıştım. Daha iyi bir iş çıkarmalıydık.



Her zaman Portland'da oynamak ve orada kazanmak istediğimi söylemiştim. Bu söylediklerim hala geçerli. Yani daha iyisini yapmalıyız diyorsam, kendimize ciddi bir fırsat yaratmamız gerekiyor. Tekrar ilk turda elenemeyiz, daha iyi olmamız gerek.



Eğer bunun için benim takaslanmam falan gerekirse, belki de yapmam gereken budur. Ama bu kararı henüz almış değilim. Gerçek şu ki, şampiyonluğu Portland'da kazanmak istiyorum."



"EN AZINDAN ŞU ARA DEĞİL..."



Dame ayrıca Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, şu yanıtı da vermişti:



"Portland'dan ayrılmıyorum, en azından şu ara değil."



