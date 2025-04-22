Milwaukee Bucks, ilk tur serisinin ikinci maçında Indiana Pacers ile oynayacağı karşılaşma öncesinde süper yıldız gard Damian Lillard'ın durumunu "şüpheli" olarak güncelledi.



Geçtiğimiz ay sağ baldırında derin ven trombozu (DVT) teşhisi konulan Lillard, kan sulandırıcı tedaviden çıkarıldıktan sonra geçen hafta tam antrenman izni almıştı. Bucks, Lillard'ın iyileşme sürecinde önemli aşama kaydettiğini bildirdi.



Koç Doc Rivers, Pazartesi günü antrenman sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok fazla canlı tempo yoktu ama Damian yapılan her şeye katıldı. Süreci çok iyi yönetiyor. İyi görünüyor."



Lillard, en son 18 Mart'ta sahaya çıkmıştı. Bucks, onu yokluğunda Pacers'a karşı ilk maçta 117-98 yenildi ve üç sayı çizgisinin gerisinden sadece 9/37 isabet bulabildi.



Sezon genelinde 58 maçta forma giyen Lillard, 24.9 sayı – 7.1 asist ortalamasıyla ligin hem sayı hem asist sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı ve 9. kez All-Star seçildi.



