Hollanda Ligi 25. hafta maçında Feyenoord, sahasında Volendam ile karşılaştı.



Stadion Fijenoord'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Santiago Gimenez ve 74. dakikada Mirani(K.K) kaydetti. Volendam'ın tek golü 12. dakikada Van Mieghem'den geldi.



Volendam'da Mbuyamba 90. dakikada kırmızı kart gördü.



Feyenoord'da milli oyuncu Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Feyenoord bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Ayrıca 17 maçlık yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.



Alınan bu sonucun ardından Feyenoord, 58 puanla liderliğini sürdürdü. Volendam ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, 2. sıradaki Ajax ile karşılaşacak. Volendam ise Fortuna Sittard'ı konuk edecek.





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