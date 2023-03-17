Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Real Madrid'le oynayacakları karşılaşma için ESPN'e açıklamalarda bulundu.



Lewandowski, "Real Madrid'in birçok inanılmaz oyuncusu var. Tecrübeliler ve şu ana dek pek çok şey başardılar" dedi.



"El Clasico sadece İspanya'da değil, belki dünyadaki en önemli maç" diyen Lewandowski, "Dünya çapında pek çok taraftar, bu karşılaşmayı bekliyor. Barcelona'da oynamadığım zamanlarda bile, El Clasico olduğunda, "Bu maçı izleyeceğim" derdim. Şimdi bunun bir parçasıyım. Bu yüzden benim için çok özel, harika bir şey" ifadelerini kullandı.



Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadele 19 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.





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