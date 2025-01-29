Leverkusen, transferi açıkladı

Bayer Leverkusen, Martin Terrier'in uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yaptı.
Alman ekibi, Aston Villa'dan Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Buendia, sezon sonuna kadar Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyecek.
Aston Villa'da bu sezon 20 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Alman ekibi, Aston Villa'dan Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Buendia, sezon sonuna kadar Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyecek.
Aston Villa'da bu sezon 20 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.