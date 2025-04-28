Leverkusen'de Hincapie'nin serbest kalma maddesi endişesi!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Piero Hincapié'nin sözleşmesinde bu yaz geçerli bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Florian Plattenberg'in aktardığına göre, 23 yaşındaki genç stoperin serbest kalma bedelinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu belirtiliyor.



LEVERKUSEN ELİNDE TUTMAK İSTİYOR



Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken Hincapié için yaz aylarında bir transfer hamlesi ihtimali göz ardı edilmiyor ve kulübün bu konuda araştırmalar yapıldığı bildirildi. Leverkusen, başarılı oyuncusunu elinde tutmak için büyük bir çaba harcamaya kararlı.



BU SEZON PERFORMANSI



Leverkusen formasıyla bu sezon 42 maçta forma giyen Ekvadorlu futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.