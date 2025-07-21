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Leroy Sane'nin geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a gelecek.

calendar 21 Temmuz 2025 08:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'nin geliş tarihi belli oldu!
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Galatasaray'ın yeni transfer Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Galatasaray'a transferi sonrası Bayern Münih ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda forma giydiği için teknik heyetin özel izin verdiği Leroy Sane 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da olacak.

Yeni takımıyla ilk çalışmalarını Kemerburgaz'da yapacak olan Alman oyuncu, lige kadar hazır hale getirilecek.

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