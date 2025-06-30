30 Haziran
Inter-Fluminense
22:00
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
04:00
30 Haziran
Brann-Sandefjord
20:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
20:00
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
20:00

Leroy Sane: "Galatasaray çok özel olacak!"

Bayern Münih'te son maçına çıkan Leroy Sane, kulübü ve takım arkadaşlarını özleyeceğini dile getirdi.

calendar 30 Haziran 2025 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 10:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leroy Sane: 'Galatasaray çok özel olacak!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Flamengo'ya karşı oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında son kez Bayern Münih forması giyen ve Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, maçın ardından eski takımına veda etti.

Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim." dedi.

Alman yıldız, "Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

"GALATASARAY ÖZEL OLACAK"

"Galatasaray'da en çok neyi dört gözle bekliyorsun?" sorusuna Sane, "Yeni bir şehir, yeni bir kültür... Kısmen içinde büyüdüğüm bir ortam. Takımı dört gözle bekliyorum. Stadyumu, taraftarları... Bu gerçekten özel olacak." cevabını verdi.


NEUER: "HARİKA BİR İNSAN!"

Takım kaptanı Manuel Neuer, "Uzun yıllardır birlikteyiz. Harika bir insan ve harika bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

KOMPANY: "SADECE SAYGI DUYUYORUM"

Teknik direktör Vincent Kompany ise "Bayern Münih'te başardıklarından ötürü Sane'ye sadece saygı duyuyorum." dedi.

GORETZKA: "GALATASARAY'DA BAŞARILAR"

Leon Goretzka, "Sane ile çok güzel 5 yıl geçirdik. Şimdi ona Galatasaray'da başarılar dilemekten başka bir şey yapamayız." açıklamasını yaptı. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.