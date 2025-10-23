23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Leroy Sane'den resital

Başakşehir'e attığı 2 golle gönülleri fetheden Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Bodo karşısında da döktürdü. 42'deki 90 metrelik koşusu parmak ısırttı!

calendar 23 Ekim 2025 08:19 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 15:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'den resital
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'a transfer olduğunda taraftarı büyük beklentiye sokan ancak ilk aylardaki performansı eleştirilen Leroy Sane, kendini buldu!

BEĞENİLERİ TOPLADI

Başakşehir mücadelesinde attığı iki golle taraftarla arasındaki buzları eriten Alman yıldız, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt mücadelesindeki performansıyla da büyük beğeni topladı.

RÜZGAR GİBİ ESTİ

29 yaşındaki yıldız süper star, sağ kanatta adeta rüzgar gibi esti. Özellikle 42. dakikada topla birlikte yaptığı koşu izleyenleri büyüledi!

"LOKOMOTİF"

Bodo'nun direkten dönen topundan sonra topu ceza alanı yan çizgisinden alan Sane, yaklaşık 90 metre topu sürerek Osimhen'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Bu performansına 'Lokomotif' yorumları yapıldı.

LEROY SANE: "İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Leroy Sane maçın ardından şunları söyledi: "Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler." 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.