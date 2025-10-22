22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-036'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-135'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-037'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-137'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-036'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-137'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-037'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Leroy Sane'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Bodo/Glimt maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarına mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNDU"

Sane, bireysel skor katkısı olmasa da takım performansından memnun olduğunu vurguladı:

"Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

Alman futbolcu, taraftarlara da teşekkür etti:

"Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.