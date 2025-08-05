Leroy Sane, Almanları kıskandırdı

Yeni sezon hazırlıkları süren Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane göz dolduruyor.
Yıldız futbolcunun, "RAMS Park'ta sahaya çıktım ve kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. Taraftarın tutkusu bana futbolu hatırlattı" sözleri Almanya'da tepki aldı.
Almanya'nın önemli yayın organı Bild, Leroy Sane'yi manşetine taşıdı. Bayern Münih'ten transfer edilen futbolcu için Victor Osimhen'le birlikte geçtiğimiz cumartesi günü RAMS Park'ta imza töreni vardı.
Hem törende hem de sonrasındaki Lazio ile oynanan hazırlık maçında Sane'ye ilgi büyüktü. Bild futbolcunun yaşadıklarıyla ilgili görüşlerine başvururken, "Taraftarların tezahüratlarından çok etkilendim. Bu stadyumda oynarken hissettiklerim, kariyerimde daha önce hiçbir yerde yaşamadığım kadar güçlü duygulardı" sözlerini sütunlarına aldı.
BAYERN'İ SİLDİ
Sane'nin en çarpıcı sözünün, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Taraftarlar Galatasaray'da futbolun ritmini belirliyor. Onların tutkusu, benim için futbolun ne olduğunu tekrar hatırlattı" olduğunu duyuran Alman yayın organı, "Bayern Münih taraftarları bu sözlerden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarına yönelik övgüsünde eski kulübü Bayern'in atmosferine dair herhangi bir referans vermedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Leroy Sane Bayern Münih'i İnstagram'da da takipten çıkardı.
ÇABUK ALIŞTI
Leroy Sane G.Saray'da taraftarla çabuk kaynaşırken Bayern'den hızla koptu. Alman yıldız Lazio maçında bayrak şovuyla taraftarları coşturmuştu.
Yıldız futbolcunun, "RAMS Park'ta sahaya çıktım ve kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. Taraftarın tutkusu bana futbolu hatırlattı" sözleri Almanya'da tepki aldı.
Almanya'nın önemli yayın organı Bild, Leroy Sane'yi manşetine taşıdı. Bayern Münih'ten transfer edilen futbolcu için Victor Osimhen'le birlikte geçtiğimiz cumartesi günü RAMS Park'ta imza töreni vardı.
Hem törende hem de sonrasındaki Lazio ile oynanan hazırlık maçında Sane'ye ilgi büyüktü. Bild futbolcunun yaşadıklarıyla ilgili görüşlerine başvururken, "Taraftarların tezahüratlarından çok etkilendim. Bu stadyumda oynarken hissettiklerim, kariyerimde daha önce hiçbir yerde yaşamadığım kadar güçlü duygulardı" sözlerini sütunlarına aldı.
BAYERN'İ SİLDİ
Sane'nin en çarpıcı sözünün, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Taraftarlar Galatasaray'da futbolun ritmini belirliyor. Onların tutkusu, benim için futbolun ne olduğunu tekrar hatırlattı" olduğunu duyuran Alman yayın organı, "Bayern Münih taraftarları bu sözlerden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarına yönelik övgüsünde eski kulübü Bayern'in atmosferine dair herhangi bir referans vermedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Leroy Sane Bayern Münih'i İnstagram'da da takipten çıkardı.
ÇABUK ALIŞTI
Leroy Sane G.Saray'da taraftarla çabuk kaynaşırken Bayern'den hızla koptu. Alman yıldız Lazio maçında bayrak şovuyla taraftarları coşturmuştu.