05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
20:00
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
20:00
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
21:00
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
21:00
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
21:45
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
21:45
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
21:45
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
19:00
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
19:30
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Leroy Sane, Almanları kıskandırdı

Almanya'nın önemli yayın organı Bild, Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane'nin Galatasaray açıklamalarını manşetine taşıdı.

calendar 05 Ağustos 2025 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 12:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: Galatasaray.org
Leroy Sane, Almanları kıskandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıkları süren Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane göz dolduruyor.

Yıldız futbolcunun, "RAMS Park'ta sahaya çıktım ve kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. Taraftarın tutkusu bana futbolu hatırlattı" sözleri Almanya'da tepki aldı.

Almanya'nın önemli yayın organı Bild, Leroy Sane'yi manşetine taşıdı. Bayern Münih'ten transfer edilen futbolcu için Victor Osimhen'le birlikte geçtiğimiz cumartesi günü RAMS Park'ta imza töreni vardı.


Hem törende hem de sonrasındaki Lazio ile oynanan hazırlık maçında Sane'ye ilgi büyüktü. Bild futbolcunun yaşadıklarıyla ilgili görüşlerine başvururken, "Taraftarların tezahüratlarından çok etkilendim. Bu stadyumda oynarken hissettiklerim, kariyerimde daha önce hiçbir yerde yaşamadığım kadar güçlü duygulardı" sözlerini sütunlarına aldı.

BAYERN'İ SİLDİ

Sane'nin en çarpıcı sözünün, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Taraftarlar Galatasaray'da futbolun ritmini belirliyor. Onların tutkusu, benim için futbolun ne olduğunu tekrar hatırlattı" olduğunu duyuran Alman yayın organı, "Bayern Münih taraftarları bu sözlerden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarına yönelik övgüsünde eski kulübü Bayern'in atmosferine dair herhangi bir referans vermedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Leroy Sane Bayern Münih'i İnstagram'da da takipten çıkardı.

ÇABUK ALIŞTI

Leroy Sane G.Saray'da taraftarla çabuk kaynaşırken Bayern'den hızla koptu. Alman yıldız Lazio maçında bayrak şovuyla taraftarları coşturmuştu.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.