Ligue 1'in 22. haftasında Barcelona deplasmanda Betis ile karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Barcelona 3-2'lik skorla kazandı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Messi, 68. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Victor RUiz ve 87. dakikada Trincao attı. Betis'te ise 38. dakikada Iglesias ve 75. dakikada bir de rakip kaleye gol atan Victor Ruiz'in golleri yenilgiyi engelleyemedi.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 57. dakikada oyuna dahil olduktan sonra galibiyetin de mimarlarından biri oldu.



Bu sonuç sonrasında ligde üst üste 6. galibiyetini alan Barcelona 43 puanla 2. sıraya yerleşirken, 5 maç sonra yenilgi alan Betis 30 puanla 7. sırada kaldı.



La Liga'nın 23. haftasında Barcelona evinde Alaves ile kozlarını paylaşacak, Betis ise Villarreal deplasmanına gidecek.



