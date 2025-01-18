Leipzig'e büyük şok: 3-0'ı koruyamadılar

Bundesliga'nın 18. haftasında Bochum, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta evinde Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig'e büyük şok: 3-0'ı koruyamadılar
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18 Ocak 2025 19:27
Bundesliga'nın 18. haftasında Dieter Hecking'in ekibi Bochum ile Marco Rose'nin yönetimindeki Leipzig 3-3 berabere kaldı.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Leipzig'in gollerini 10. dakikad Willy Orban, 13. dakikada Antonio Nusa ve 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.

BOADU'DAN TARİHİ PERFORMANS

Maçın ikinci devresinde ise Bochum bambaşka bir forma büründü. Karşılaşmayı 3-3 beraberlikle tamamlayan Bochum'un tamamı ikinci yarıda gelen gollerinin üçünü de Myron Boadu kaydetti. 48. ve 57. dakikalarda sahneye çıkan Hollandalı yıldız, 61. dakikada penaltı vuruşunu da ağlarla gönderdi ve hat-trick yaptı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 2 maça yükselen Leipzig 31 puana ulaşırken, Bochum puanını 10'a yükseltmesine rağmen son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig evinde Bayer Leverkusen'i ağırlarken, Bochum deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaşacak.

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