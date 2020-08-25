Leicester City, Maddison ile yeni sözleşme imzaladı

Leicester City, 23 yaşındaki orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi.

Haber; AA
Leicester City, Maddison ile yeni sözleşme imzaladı
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25 Ağustos 2020 13:19
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi. 

2018 Haziran'ında Norwich City'den transfer edilen Maddison, mavi-beyazlı ekipte iki sezonda tüm kulvarlarda 76 maçta forma giydi ve 16 gol attı. 

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