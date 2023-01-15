Leeds United'dan kulüp tarihine geçen transfer!

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Hoffenheim takımından Fransız futbolcu Georginio Rutter'i kadrosuna kattı.



Leeds United Kulübü, 20 yaşındaki forvet ile 5,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Transferin, kulübe ait bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği belirtilirken, mali detaylara yer verilmedi. İngiltere basınında, Leeds United'ın transfer için bonuslar dahil 35,5 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.



Fransa'da Rennes'in altyapısında yetişen Rutter, 2021'de Hoffenheim'a transfer oldu. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan genç futbolcu, Hoffenheim'da 64 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.





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