Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, LeBron James ve Anthony Davis'in Lakers'ın ilk hazırlık maçlarında oynayacağını söyledi.



Redick, Lakers'ın bu hafta sonu oynayacağı hazırlık maçlarında, Olimpiyatlarda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmış olan James ve Davis'i dinlendirmek yerine bir noktada oynatacağını belirtti.



Ancak Redick, Lakers'ın Cuma günü Minnesota Timberwolves'u ve Pazar günü California, Palm Springs'teki Acrisure Arena'da Phoenix Suns'ı ağırladığında, ikilinin ne kadar oynayacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi:



"Hala iletişim halindeyiz. Bu hafta sonu oynayacaklar. Ancak herkes dakikalar ve rotasyonların nasıl olacağı üzeine hala konuşuyoruz."



Geçtiğimiz sezon öncesi James, LA'in ilk hazırlık maçında kenarda otururken, Davis ise üçüncü maçta oturmuş ve ikili ikinci maçta 20'şer dakikadan az süre almıştı.



