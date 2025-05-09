Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, 21. NBA sezonunu geride bırakırken, yaz aylarını nasıl geçireceğini ve kariyerinin geleceğine dair düşüncelerini paylaştı.



Steve Nash ile birlikte sunduğu Mind the Game podcast'inde konuşan James, yaz döneminde ailesine ve özellikle voleybol oynayan kızına odaklanacağını söyledi.



"Kızım voleybola çok ilgili. Yaz boyunca Kaliforniya'daki seyahat takımıyla birçok salonda olacağım. Onunla daha fazla zaman geçirmek, ailemle tatil yapmak ve sezon boyunca kaybettiğim zamanı biraz olsun geri kazanmak istiyorum," diyen James, emeklilik konusuna ise henüz netlik getirmediğini belirtti. "Kariyerimin devamına ilişkin olarak ailemle henüz bu konuyu konuşmadım... Ama bakalım neler olacak."



LeBron James'in kariyerinde sonlara yaklaştığı artık bir sır değil. 22. NBA sezonuna hazırlanan yıldız oyuncu, şu ana kadar 21 kez All-Star seçildi, 4 MVP ödülü kazandı, 4 kez şampiyonluk yaşadı ve 20 kez All-NBA onuruna layık görüldü. Kariyer ortalamaları 27.0 sayı, 7.5 ribaund, 7.4 asist ve %51.3 saha içi isabet oranı şeklinde.



Geçtiğimiz sezon MCL (iç yan bağ) zorlanması yaşayan ve kariyerinde ilk kez böyle bir sakatlıkla karşı karşıya kalan LeBron, yaşadığı ağrılar nedeniyle playoff maçlarında forma giymemeyi tercih etti. 40 yaşındaki yıldız, iyileşme sürecinde dikkatli ve temkinli bir yol izlemeyi planlıyor.



Geleceğe dair somut bir karar vermeyen James'in önünde önemli bir tercih var. 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan yıldız isim, ister Lakers ile bir yıl daha yola devam edebilir, isterse bu opsiyonu kullanmayarak kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.



