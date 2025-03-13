LeBron Los Angeles'a döndü, iyileşme süreci iyi gidiyor

Los Angeles Lakers'ın yıldız forveti LeBron James, sol kasık zorlanmasından dolayı tedavisine devam ederken, doktorların önerisiyle Los Angeles'a döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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LeBron Los Angeles'a döndü, iyileşme süreci iyi gidiyor
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13 Mart 2025 12:51
Los Angeles Lakers'ın yıldız forveti LeBron James, sol kasık zorlanmasından dolayı tedavisine devam ederken, doktorların önerisiyle Los Angeles'a döndü.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James'in iyileşme süreci olumlu ilerliyor.

Lakers, dört maçlık deplasman serisinin son iki maçında Milwaukee Bucks'a (perşembe) ve Denver Nuggets'a (cuma) konuk olacak.

L.A., şu ana kadar bu deplasman turunda oynadığı iki maçı da kaybetti. James, Boston Celtics'e karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinde sakatlanmış, ardından Brooklyn Nets maçını da kaçırmıştı. Nets karşısında James'in yanı sıra Jaxson Hayes, Rui Hachimura ve Dorian Finney-Smith de sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

ESPN kaynaklarına göre, James'in sakatlığının kendisini bir ila iki hafta sahalardan uzak tutması bekleniyor.

Lakers, Hayes'in (sağ diz kontüzyonu) ve Hachimura'nın (sol patellar tendinit) Bucks karşısında forma giymeyeceğini açıkladı. Öte yandan, Finney-Smith'in sakatlığı geçti ve maça çıkabilecek.


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