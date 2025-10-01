01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

LeBron James, Lakers'ın ilk kamp antrenmanını kaçırdı

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, küçük çaplı bir sakatlık nedeniyle takımının sezon öncesi kampındaki ilk idmanında yer almadı.

Başantrenör JJ Redick, çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, James'in "kalçasında hafif bir sinir tahrişi" yaşadığını söyledi.

40 yaşındaki süperstar, Lakers'ın 21 Ekim'de Golden State'e karşı oynayacağı açılış maçında sahaya çıktığında, NBA tarihinde 23 sezon oynayan ilk oyuncu unvanını elde edecek. Lakers ile James'in hedefi de tam olarak bu tarih. Takım, özellikle kamp döneminde oyuncunun yükünü yöneterek sakatlık ve yorgunluk risklerini minimuma indirmeyi planlıyor.


Redick, LeBron'un muhtemelen hazırlık maçlarında forma giyebileceğini belirtirken, Lakers'ın "uzun vadeli plan" doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Geçen sezon All-NBA ikinci takımına seçilen James, 70 maçta 24,4 sayı, 8,2 asist ve 7,8 ribaund ortalamalarıyla oynamış ve sağlıklı kalmayı başarmıştı. Lakers cephesi, James'i sezon boyunca olabildiğince tam sağlıklı tutarak, asıl hedef olan play-off'lara eksiksiz şekilde girmeyi amaçlıyor.

Lakers'ın ilk kamp antrenmanına Gabe Vincent (sol diz), yeni transfer Marcus Smart (sol aşil) ve çaylak Adou Thiero (sol diz) de tam olarak katılamadı.

Los Angeles, hazırlık maçlarına Cuma gecesi Palm Desert, California'da Phoenix Suns karşısında başlayacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.