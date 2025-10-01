Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, küçük çaplı bir sakatlık nedeniyle takımının sezon öncesi kampındaki ilk idmanında yer almadı.Başantrenör JJ Redick, çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, James'inyaşadığını söyledi.40 yaşındaki süperstar, Lakers'ın 21 Ekim'de Golden State'e karşı oynayacağı açılış maçında sahaya çıktığında, NBA tarihinde 23 sezon oynayan ilk oyuncu unvanını elde edecek. Lakers ile James'in hedefi de tam olarak bu tarih. Takım, özellikle kamp döneminde oyuncunun yükünü yöneterek sakatlık ve yorgunluk risklerini minimuma indirmeyi planlıyor.Redick, LeBron'un muhtemelen hazırlık maçlarında forma giyebileceğini belirtirken, Lakers'ındoğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.Geçen sezon All-NBA ikinci takımına seçilen James, 70 maçta 24,4 sayı, 8,2 asist ve 7,8 ribaund ortalamalarıyla oynamış ve sağlıklı kalmayı başarmıştı. Lakers cephesi, James'i sezon boyunca olabildiğince tam sağlıklı tutarak, asıl hedef olan play-off'lara eksiksiz şekilde girmeyi amaçlıyor.Lakers'ın ilk kamp antrenmanına Gabe Vincent (sol diz), yeni transfer Marcus Smart (sol aşil) ve çaylak Adou Thiero (sol diz) de tam olarak katılamadı.Los Angeles, hazırlık maçlarına Cuma gecesi Palm Desert, California'da Phoenix Suns karşısında başlayacak.