Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in son sezonunu önceden duyurmayı planladığı ve bu sürecin tüm lig çapında bir veda turuyla kutlanmasını istediği bildirildi.
Cleveland.com yazarı Chris Fedor, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"LeBron'la ilgili olarak bildiğim her şeye ve çevresindeki kişilerle yaptığım tüm konuşmalara dayanarak şunu söyleyebilirim: LeBron, emekli olmadan önce emekli olacağını duyuracak. Bu, sezon sonunda sessizce bırakacağı bir kariyer olmayacak."
Fedor ayrıca, "LeBron her şeyi istiyor. Her salonda yaşattığı anların yeniden yaşanmasını, ışıltıyı, alkışları, efsanevi bir oyuncunun emekli oluşuna yakışır görkemi istiyor," şeklinde konuştu.
NBA'de kariyerine veda turları nadir yaşanıyor, ancak Kobe Bryant, Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki gibi isimler, seyirciden alkışlar, forma değişimleri ve her şehirde yapılan özel veda törenleriyle onurlandırılmıştı. LeBron da bu efsanevi listeye katılmak istiyor.
Cleveland.com yazarı Chris Fedor, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"LeBron'la ilgili olarak bildiğim her şeye ve çevresindeki kişilerle yaptığım tüm konuşmalara dayanarak şunu söyleyebilirim: LeBron, emekli olmadan önce emekli olacağını duyuracak. Bu, sezon sonunda sessizce bırakacağı bir kariyer olmayacak."
Fedor ayrıca, "LeBron her şeyi istiyor. Her salonda yaşattığı anların yeniden yaşanmasını, ışıltıyı, alkışları, efsanevi bir oyuncunun emekli oluşuna yakışır görkemi istiyor," şeklinde konuştu.
NBA'de kariyerine veda turları nadir yaşanıyor, ancak Kobe Bryant, Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki gibi isimler, seyirciden alkışlar, forma değişimleri ve her şehirde yapılan özel veda törenleriyle onurlandırılmıştı. LeBron da bu efsanevi listeye katılmak istiyor.