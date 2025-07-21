Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in son sezonunu önceden duyurmayı planladığı ve bu sürecin tüm lig çapında bir veda turuyla kutlanmasını istediği bildirildi.Cleveland.com yazarı Chris Fedor, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Fedor ayrıca,şeklinde konuştu.NBA'de kariyerine veda turları nadir yaşanıyor, ancak Kobe Bryant, Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki gibi isimler, seyirciden alkışlar, forma değişimleri ve her şehirde yapılan özel veda törenleriyle onurlandırılmıştı. LeBron da bu efsanevi listeye katılmak istiyor.