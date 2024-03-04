Leboeuf'tan Ronaldo'ya; 'Kapa çeneni!'

Fransız eski futbolcu Frank Leboueuf, Cristiano Ronaldo'yu Ligue 1 için söylediği sözler nedeniyle eleştirdi.



Cristiano Ronaldo, daha önce yaptığı ödül töreni konuşmasında Suudi Arabistan futbolunun Ligue 1'den üstün olduğunu söylemişti.



Fransız eski oyuncu bu sözlere kayıtsız kalamayarak, "Ronaldo'nun Suudi Arabistan liginin Fransa Ligue 1'den iyi olduğunu söylemesi beni rahatsız etti. Sizce neden bunu Portekiz ligi için değil de Ligue 1 için söylemeye karar verdi? Çünkü Lionel Messi, Ligue 1'de oynadı." dedi.



"RONALDO ÇENESİNİ KAPATSIN"



Sözlerine devam eden Leboueuf, "Bir oyuncu olarak ona büyük bir saygım var ama Ronaldo çenesini kapatsın. Bu Ligue 1'e haksızlık." şeklinde konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU