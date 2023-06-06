Le Mans 24 Saat Yarışı'nın startını LeBron James verecek

Le Mans 24 Saat Yarışı'nın başlama bayrağını, Amerikalı dünya yıldızı LeBron James sallayacak.



Yüzüncü yıl dönümünü kutlayacak otomobil yarışının startını, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en fazla sayı atan ismi James'in vereceği, organizasyonun Twitter hesabından duyuruldu.



Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan, 4'er kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen James, 10-11 Haziran'da koşulacak yarışı Fransa bayrağını sallayarak başlatacak.



Daha önce bu görevi Steve McQueen, Georges Pompidou, Alain Delon, Brad Pitt, Rafael Nadal gibi ünlü isimler de üstlenmişti.



Araçların hızı kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı 24 saatlik mücadele, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek.





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