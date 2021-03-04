Le Mans 24 Saat Yarışı, 2 ay ertelendi

2021 Le Mans 24 Saat Yarışı, 21-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Le Mans 24 Saat Yarışı, 2 ay ertelendi
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04 Mart 2021 19:36
2021 Le Mans 24 Saat Yarışı, 12-13 Haziran yerine 21-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminde yer alan en eski mücadele olma özelliğini taşıyan yarışın tarihi, organizasyonun seyircili düzenlenme ihtimalini arttırmak amacıyla değiştirildi. 

Fransa'nın Le Mans kentinin ev sahipliği yaptığı yarış, bu yıl 89. kez koşulacak.



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