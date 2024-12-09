Lazio, Napoli'yi Isaksen ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Lazio, deplasmanda Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio, Napoli'yi Isaksen ile devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 00:41
İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Lazio, Napoli'ye konuk oldu. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Gustav Isaksen kaydetti.

Lazio, bu sonucun ardından puanını 31 yaptı. Napoli, 32 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Inter'i ağırlayacak. Napoli, Udinese deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery