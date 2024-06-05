Lazio'da Igor Tudor'dan istifa kararı

İtalya Serie A takımlarından Lazio'da teknik direktör Igor Tudor görevinden istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Lazio'da Igor Tudor'dan istifa kararı
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05 Haziran 2024 23:14
Son güncelleme 05 Haziran 2024 23:50
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı.

Bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 46 yaşındaki Tudor'un, 18 Mart'ta başlayan Lazio kariyeri bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın istifa ettiği belirtildi.

2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden başkent ekibi, Serie A'yı ise 7. sırada tamamlamıştı.

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