'da menajer'un kadroda düşünmediğiiçin yenidendevreye girdi.Belçika temsilcisi geçen sezonda da kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki Lazar Markovic'i bir kez daha kadrosuna katmak istiyor. Ülke basınında yer alan haberde Liverpool'da bir geleceği olmadığı kesinleşen Markovic için Anderlecht'in resmi bir teklif yaptığı belirtildi.Lazar Markovic ile Anderlecht'in yanı sıravede ilgileniyor.24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Anderlecht formasıyla 8 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.