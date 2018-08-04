  •  
    Ve Barcelona'dan yılın transferi! 3 yıllık imza...
  •  
    G.Saray'ın geri dönüş operasyonuna engel var
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Terim'in büyük hayali rekor paraya imza attı
  •  
    Benfica - Fenerbahçe maçını G.Saray kazandı

Lazar Markovic'in talipleri artıyor

Liverpool'dan ayrılacak Lazar Markovic'i isteyen kulüpler arasına, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Anderlecht de girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lazar Markovic'in talipleri artıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 02:12
Liverpool'da menajer Jurgen Klopp'un kadroda düşünmediği Lazar Markovic için yeniden Anderlecht devreye girdi.

Belçika temsilcisi geçen sezonda da kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki Lazar Markovic'i bir kez daha kadrosuna katmak istiyor. Ülke basınında yer alan haberde Liverpool'da bir geleceği olmadığı kesinleşen Markovic için Anderlecht'in resmi bir teklif yaptığı belirtildi.

Lazar Markovic ile Anderlecht'in yanı sıra Olympiakos, Leganes ve Getafe de ilgileniyor.

24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Anderlecht formasıyla 8 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için