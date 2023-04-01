Lazar Markovic: "Bu Trabzonspor'a inanıyoruz"

Trabzonspor'da forma giyen Lazar Markovic, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Lazar Markovic: 'Bu Trabzonspor'a inanıyoruz'
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01 Nisan 2023 18:34
Trabzonspor'un Kayserispor'a kaybettiği karşılaşmanın ardından Lazar Markovic açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Markovic "Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek kazanan biz olacaktık." dedi.

Lazar Markovic ayrıca "Biz bu takıma inanıyoruz. Bu takıma yardımcı olmak için buradayım. Bunun için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

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