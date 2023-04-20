Lauri Markkanen asker oldu, Finlandiya'ya gitti!

Utah Jazz yıldızı Lauri Markkanen, zorunlu askerlik hizmeti için memleketi Finlandiya'ya gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Lauri Markkanen asker oldu, Finlandiya'ya gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2023 14:24
Utah Jazz yıldızı Lauri Markkanen, zorunlu askerlik hizmeti için memleketi Finlandiya'ya gitti.

Markkanen, YLE News'a yaptığı açıklamada bu durum hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Benim için yeni ve farklı bir imtihan olacak. Tıpkı sahada olduğu gibi elimden geleni yapacağım ve hiçbir sıkıntı olmayacağını da biliyorum. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için heyecanlıyım ve birçok şey öğreneceğimden de eminim."

Markkanen, askerlik hizmetini ilk olarak üniversitede Arizona'da oynarken ve sonrasında Finlandiya milli takımıyla mücadele ederken ertelemişti. Önceki yaz teslim olmayı planlamış olan Jazz yıldızı, rapor verme tarihi Cleveland Cavaliers'ın yer aldığı play-in turnuvasıyla çakıştığı için yine başarısız olmuştu. Jazz ekibi bu sezon playofflara kalamadığı için, Markkanen'ın önünde bir engel kalmamış oldu.

25 yaşındaki oyuncunun, görevi "acil durum ve savaş koşulları için keşif timlerini eğitmek" olan Savunma Kuvvetleri Spor Okulu'nda eğitim alacağı kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery