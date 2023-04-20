Utah Jazz yıldızı Lauri Markkanen, zorunlu askerlik hizmeti için memleketi Finlandiya'ya gitti.



Markkanen, YLE News'a yaptığı açıklamada bu durum hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Benim için yeni ve farklı bir imtihan olacak. Tıpkı sahada olduğu gibi elimden geleni yapacağım ve hiçbir sıkıntı olmayacağını da biliyorum. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için heyecanlıyım ve birçok şey öğreneceğimden de eminim."



Markkanen, askerlik hizmetini ilk olarak üniversitede Arizona'da oynarken ve sonrasında Finlandiya milli takımıyla mücadele ederken ertelemişti. Önceki yaz teslim olmayı planlamış olan Jazz yıldızı, rapor verme tarihi Cleveland Cavaliers'ın yer aldığı play-in turnuvasıyla çakıştığı için yine başarısız olmuştu. Jazz ekibi bu sezon playofflara kalamadığı için, Markkanen'ın önünde bir engel kalmamış oldu.



25 yaşındaki oyuncunun, görevi "acil durum ve savaş koşulları için keşif timlerini eğitmek" olan Savunma Kuvvetleri Spor Okulu'nda eğitim alacağı kaydedildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ