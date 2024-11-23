Las Vegas'ta pole Russell'ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix'sine Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.32.312'lik derece elde eden Büyük Britanyalı Russell, ilk cebe yerleşti.
İkinci sırayı Ferrari'den Carlos Sainz alırken, üçüncü sırayı Alpine pilotu Pierre Gasly elde etti.
Las Vegas Grand Prix'si, yarın TSİ 09.00'da koşulacak.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.32.312'lik derece elde eden Büyük Britanyalı Russell, ilk cebe yerleşti.
İkinci sırayı Ferrari'den Carlos Sainz alırken, üçüncü sırayı Alpine pilotu Pierre Gasly elde etti.
Las Vegas Grand Prix'si, yarın TSİ 09.00'da koşulacak.