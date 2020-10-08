Lakers'ın Black Mamba formasını giyme kararına, Vanessa'dan onay!

Los Angeles Lakers'ın Cuma gecesi Miami Heat'e karşı NBA Finalleri'nin 5. maçında, Black Mamba formalarını giyeceği bildirildi.Lakers seride 3-1 önde bulunuyor ve tarihinin 17. NBA şampiyonluğunu kazanmasına bir galibiyet uzaklıkta.Öte yandan Heat, seriyi 6. maça zorlayarak, işleri tersine çevirip hayatta kalmak istiyor.Lakers, takımın en son şampiyonluğunu 2010'da kazandığında lideri olan merhum efsane Kobe Bryant'tan ilham alan bu formaları giyerken, bu playofflarda hiç mağlup olmamıştı.Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'ın da, Instagram hikayelerinde Lakers'ın bu kararını onayladığı görüldü: