Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso'nun, Russell Westbrook takasının ardından Lakers'tan ayrılabileceği iddia edildi.



Lakers taraftar kitlesinin favori oyuncularından Caruso'nun, Perşembe geceki Westbrook takasının ardından Lakers'tan ayrılabileceği söylendi.



Serbest bir oyuncu olan Caruso'ya, ölü sezonda başka takımlardan Lakers'tan gelemeyecek kazançlı bir tekilf gelebileceği açıklandı.



CBS Sports'tan Bill Reiter, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bir kaynak bana, Los Angeles'taki Alex Caruso döneminin sonunun gelmiş olabileceğini söyledi. Lakers organizasyonundaki herkes, tribünlerde oturup kendisini neşelendiren diğer bazı insanlar kadar Caruso'ya aşık değil. Westbrook artık orada olduğu için, açıkçası gereksiz olabilir."



Geride bıraktığımız sezonda Caruso, 58 maçta 6.4 sayı, 2.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



