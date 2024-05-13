Los Angeles Lakers'ın, 17 numaralı draft hakkını takas etmek istediği iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın 17 numaralı draft hakkını takas etme olasılığını araştırdığını ve ilk turda sahip olduğu üç draft hakkını da potansiyel olarak üçüncü bir yıldız oyuncu için kullanmayı hedefleyebileceğini söyledi:



"Lakers ilk defa, ilk tur draft haklarının üçünü de takas edebilecek ve bu da potansiyel olarak üçüncü bir yıldız almaları için önemli bir fırsat... Bunun Trae Young veya Donovan Mitchell, ya da bir savunmacı şutör forvet takası gibi önemli bir hamle için kullanıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.



Lakers draft gecesinde elindeki opsiyonları değerlendirecek. Anladığım kadarıyla aktif olacaklar ve bu seçimi kullanmaya çalışacaklar."



Lakers, 2023-24 sezonunu 47-35'lik dereceyle tamamlarken, playoffların ilk turunda Denver Nuggets'a elenmişti.





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