"Lakers, bu yaz 3. yıldızı kovalayacak" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, 17 numaralı draft hakkını takas etmek istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Lakers, bu yaz 3. yıldızı kovalayacak' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 11:26
Los Angeles Lakers'ın, 17 numaralı draft hakkını takas etmek istediği iddia edildi.

The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın 17 numaralı draft hakkını takas etme olasılığını araştırdığını ve ilk turda sahip olduğu üç draft hakkını da potansiyel olarak üçüncü bir yıldız oyuncu için kullanmayı hedefleyebileceğini söyledi:

"Lakers ilk defa, ilk tur draft haklarının üçünü de takas edebilecek ve bu da potansiyel olarak üçüncü bir yıldız almaları için önemli bir fırsat... Bunun Trae Young veya Donovan Mitchell, ya da bir savunmacı şutör forvet takası gibi önemli bir hamle için kullanıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Lakers draft gecesinde elindeki opsiyonları değerlendirecek. Anladığım kadarıyla aktif olacaklar ve bu seçimi kullanmaya çalışacaklar."

Lakers, 2023-24 sezonunu 47-35'lik dereceyle tamamlarken, playoffların ilk turunda Denver Nuggets'a elenmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery