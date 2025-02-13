Los Angeles Lakers'ın genç oyuncusu Dalton Knecht, bir hafta içinde yaşadığı takas karmaşasını "film gibi" olarak nitelendirdi.



Knecht, Lakers'tan Charlotte Hornets'e takas edildikten sonra, işlemin iptal edilmesiyle tekrar Lakers'a dönmüştü.



Çarşamba günü Lakers'ın Utah Jazz'e 131-119 yenildiği maçta yeniden forma giyen Knecht, yaşadığı süreci ilk kez değerlendirdi. "Çılgın bir dönemdi, film gibiydi adeta" diyen Knecht, Jazz'e karşı 17 dakikada 10 sayı kaydetti.



Knecht, 5 Şubat'ta Lakers antrenman tesisinde serbest atış çalışması yaparken, 20. atışını tamamladıktan sonra aniden durdurulduğunu belirtti. Lakers'ın basketbol operasyonları başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka, Knecht'i ofisine çağırarak, Cam Reddish, 2030 draft hakkı takası ve Lakers'ın 2031 birinci tur draft hakkı karşılığında Charlotte'a takas edildiğini bildirdi.



"Zordu," diyen Knecht, "Burada draft edildim, bu yüzden L.A. benim için çok şey ifade ediyor" ifadelerini kullandı.



Knecht, Perşembe günü Charlotte'a uçtu ve Hornets ile süreci tamamladı. Cumartesi günü ise Detroit'e geçerek, Pazar günü Pistons'a karşı Hornets formasıyla sahaya çıkmayı bekliyordu. Ancak Detroit'e vardığında tekrar Pelinka'dan haber aldı: Takas iptal edilmişti.



"Rob beni aradı ve 'Geri dönüyorsun' dedi," diye hatırlayan Knecht, "Nerede olursam olayım sahaya çıkıp oynamak için heyecanlıydım" dedi.



Pazar günü Detroit'ten Los Angeles'a dönen Knecht, Pazartesi günü Pelinka ve koç JJ Redick ile görüştü. "Sadece basketbol oynamak istiyorum. Bunu JJ ve Rob'a da söyledim," diyen Knecht, "Sonuçta bunun bir iş olduğunu anlıyorum. Günün sonunda, 'Hadi oyunumuza bakalım' dedim." şeklinde konuştu.



Pazartesi günü Lakers'ın Utah Jazz'e karşı 132-113 kazandığı maçta sivil kıyafetlerle benchte yer alan Knecht, Çarşamba günü Utah'taki karşılaşmada yeniden sahaya çıktı. Bu arada, Hornets yönetimi, Lakers'ın Mark Williams hakkındaki başarısız sağlık kontrolü raporuna itiraz etmek için NBA'e başvuruda bulundu.



Charlotte'ın itirazıyla ilgili sorulan bir soruya ligin takası tekrar geçerli kılma ihtimali hakkında "hiçbir fikri olmadığını" belirten Knecht, "Sevdiğim işi yapıyorum, çıkıp oynuyorum. Ne olursa olsun, rekabeti sürdüreceğim. Umarım L.A.'de kalırım," dedi.



Knecht, Lakers'taki takım arkadaşlarının onu sıcak bir şekilde karşıladığını ve draftta 17. sıradan seçildiği takımı için adeta yeniden sahneye çıkıyormuş gibi hissettiğini söyledi.



