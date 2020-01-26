Kyrie, NBA logosunda Kobe'nin olmasını istiyor!

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, NBA'i Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı logoya koyarak saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.



Irving bir Instagram paylaşımında görseli paylaşarak, "Bunun gerçekleşmesi gerekiyor, kimsenin ne dediği umurumda değil. Ligi siyahi krallar kurdu." açıklamasında bulundu.



Uzun süre yakın arkadaş oldukları bilinen Irving ve Bryant, efsane oyuncunun Thousand Oaks'taki basketbol akademisinde birlikte çalışmışlardı.



1969'dan beri bir başka eski Lakers yıldızı Jerry West'in siluetini taşıyan NBA logosu, 2017'deki ufak bir yenilemenin dışında belirgin bir değişikliğe uğramamıştı.



Bryant, 26 Ocak 2020 tarihinde seyahat ettiği helikopter Kaliforniya'da bir dağa düştüğünde hayata gözlerini yummuştu.



