Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'nın, şampiyonluk mücadelesi veren takımların takas radarında yer alabileceği iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, Kuzma'nın son takas tarihinden önce şampiyonluk adayı olan ekiplerden ilgi görmesinin beklendiğini söyledi. Bu takımların, Kuzma'yı Los Angeles Lakers'taki döneminden şampiyonluk deneyimi olan çok yönlü bir kombo forvet olarak gördüğü öne sürüldü.



Dört yıllığı 90 milyon dolarlık anlaşmasının ikinci yılında yer alan Kuzma, bu sezon 23,5 milyon dolar kazanıyor. Tecrübeli forvet 2025-26 sezonunda 21,5 milyon dolar, 2026-27 sezonunda ise 19,4 milyon dolarlık bir maaş çeki alacak.



29 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 12 maçta 15,8 sayı, 5,6 ribaund ve 1,9 asist ortalamaları yakaladı.



