Kuzeyboru, son 16 turu ilk maçına galibiyetle başladı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini, 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kuzeyboru, son 16 turu ilk maçına galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 01:31
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, sahasında Mulhouse Alsace ile karşı karşıya geldi.

Aksaray Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 10 Aralık'da Fransa'da oynanacak.

Salon: Aksaray

Hakemler: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)

Volley Mulhouse Alsace: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)

Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23

Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery