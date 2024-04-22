Kuzeyboru, Janset Cemre Erkul ile sözleşme yeniledi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Janset Cemre Erkul ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi 2023-2024 sezonunda takımda forma giyen orta oyuncu mevkisinde görev yapan deneyimli milli oyuncu Janset Cemre Erkul ile sözleşme yeniledi. Yeni sezonda da Erkul, Kuzeyboru forması giyecek.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi 2023-2024 sezonunda takımda forma giyen orta oyuncu mevkisinde görev yapan deneyimli milli oyuncu Janset Cemre Erkul ile sözleşme yeniledi. Yeni sezonda da Erkul, Kuzeyboru forması giyecek.
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