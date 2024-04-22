Kuzeyboru, Janset Cemre Erkul ile sözleşme yeniledi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Janset Cemre Erkul ile 1 yıl sözleşme yeniledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuzeyboru, Janset Cemre Erkul ile sözleşme yeniledi
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22 Nisan 2024 14:00
Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Janset Cemre Erkul ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi 2023-2024 sezonunda takımda forma giyen orta oyuncu mevkisinde görev yapan deneyimli milli oyuncu Janset Cemre Erkul ile sözleşme yeniledi. Yeni sezonda da Erkul, Kuzeyboru forması giyecek.

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