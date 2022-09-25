Kupa Voley'de Cizre, Develi'ye şans tanımadı!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Develi Belediyespor'un gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığı C Grubu mücadelesi pazar günü saat 13.00'teki Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve saat 16.00'daki Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov (Onur Altınkaya, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Filip, Ali Onur Edis, Furkan Gök, Berkan Eryüz)
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan)
Setler: 30-32, 19-25, 18-25
Süre: 97 dakika (39, 31, 27)
Develi Belediyespor'un gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığı C Grubu mücadelesi pazar günü saat 13.00'teki Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve saat 16.00'daki Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov (Onur Altınkaya, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Filip, Ali Onur Edis, Furkan Gök, Berkan Eryüz)
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan)
Setler: 30-32, 19-25, 18-25
Süre: 97 dakika (39, 31, 27)
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