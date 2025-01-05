Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, genç yıldızı Jonathan Kuminga'nın "ciddi" bir ayak bileği burkulması geçirdiğini ve bir süre parkelerden uzak kalacağını söyledi.



Kerr, Kuminga'nın geçtiğimiz gece Memphis Grizzlies'e karşı alınan 121-113'lük galibiyette ayak bileğinin burkulduğunu belirtti:



"Bu günlük değerlendirme yapılacak bir durum değil. JK kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyor. Onu özleyeceğiz. Ancak Kyle (Anderson) yerini başarılı bir şekilde dolduracaktır."



The Athletic'ten Anthony Slater, Kuminga'nın sakatlığının ciddiyetinin çekilecek MR sonrası belli olacağını kaydetti.



Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru sakatlanan Kuminga, maçta 15 dakika süre alarak 13 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynamıştı.



Maç başına 16,9 sayı ile takımın en skorer ikinci oyuncusu olan Kuminga, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmanın yalnızca 10'unda ilk beş başlamıştı.



