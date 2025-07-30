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Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı!

Yeni başkan Ertuğrul Doğan yönetimindeki Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılım yapıldı.

calendar 30 Temmuz 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı!
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Ertuğrul Doğan yönetimindeki Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı açıklandı.

Kulüpler Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vakıftaki görev dağılımı şöyle oluştu:

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın (Kayserispor)

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut (Çaykur Rizespor)

Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya (Eyüpspor)

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Sepil (Göztepe)

Kulüpler Birliği Vakfının dün İstanbul'da yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçilmişti.

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