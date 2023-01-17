Konyaspor yeni hocasını buldu!

İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni hocasını buldu. Yeşil - beyazlılar Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Konyaspor yeni hocasını buldu!
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16 Ocak 2023 23:11
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni hocasını buldu.

Sürpriz bir karar sonrası İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşması sağladı. Stanojevic'in Konyaspor'a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

49 yaşındaki Stanojevic kariyerinde daha önce; Partizan, Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, Beijing Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah, Beijing Renhe gibi takımlarda görev aldı.

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