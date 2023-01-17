Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni hocasını buldu.
Sürpriz bir karar sonrası İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşması sağladı. Stanojevic'in Konyaspor'a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.
49 yaşındaki Stanojevic kariyerinde daha önce; Partizan, Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, Beijing Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah, Beijing Renhe gibi takımlarda görev aldı.
Sürpriz bir karar sonrası İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşması sağladı. Stanojevic'in Konyaspor'a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.
49 yaşındaki Stanojevic kariyerinde daha önce; Partizan, Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, Beijing Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah, Beijing Renhe gibi takımlarda görev aldı.
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