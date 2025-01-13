Konyaspor'dan hakem tepkisi!

Konyaspor, Fenerbahçe maçı sonrası, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan hakem tepkisi!
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13 Ocak 2025 22:05
Son güncelleme 13 Ocak 2025 22:07
Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Konyaspor, bu maçın ardından hakem tepkisinde bulundu.

Yeşil-beyazlılar, maçın hemen ardından hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Sarper Barış Saka için paylaşımda bulundu.

Konyaspor'un paylaşımında, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi." denildi.

Konyaspor'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



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