Konyaspor'dan Besic için sürpriz hamle

Konyaspor'da transfer harekatı başladı. 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından 9 futbolcuya teşekkür eden ve geçtiğimiz günlerde de listeye Yunus Mallı'yı ekleyerek veda listesini 10'a çıkaran Yeşil-Beyazlılar yeni sezona yeni umutlarla ve büyük ölçüde yenilenmiş kadrosu ile çıkacak.



Fanatik'in haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor'un, Ferencvaros ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Boşnak ön libero Muhamed Besic'i gündemine aldığı ifade edildi.



Tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Besic, daha önce Everton forması da giydi.





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