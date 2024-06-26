Konyaspor'dan Besic için sürpriz hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Ferencvaros ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Boşnak ön libero Muhamed Besic'i gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Konyaspor'dan Besic için sürpriz hamle
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26 Haziran 2024 13:35
Konyaspor'da transfer harekatı başladı. 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından 9 futbolcuya teşekkür eden ve geçtiğimiz günlerde de listeye Yunus Mallı'yı ekleyerek veda listesini 10'a çıkaran Yeşil-Beyazlılar yeni sezona yeni umutlarla ve büyük ölçüde yenilenmiş kadrosu ile çıkacak.

Fanatik'in haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor'un, Ferencvaros ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Boşnak ön libero Muhamed Besic'i gündemine aldığı ifade edildi.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Besic, daha önce Everton forması da giydi.

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