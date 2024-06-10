Konyaspor'da gözler transfer yasağında!

Konyaspor camiasında tüm gözler; Konyaspor'un transfer yasağı cezasına çevrildi.Yaklaşan 2024-25 sezonunda mütevazi fakat dinamik bir kadro kurmayı düşünen yeşil-beyazlı kurmaylar; transfer yasağı cezasını kaldırır kaldırmaz görüştüğü oyuncularla sözleşmeler imzalayacak.Spor kamuoyundaki gözler, transfer yasağı cezasına çevrildi. FIFA'da devam eden dosyalardan dolayı 2 dönem transfer cezası alan yeşil-beyazlılar, 2 milyon Euro'luk ücreti bulması halinde cezayı bir an önce kaldıracak.Konyaspor yönetimi en geç 15 Haziran'a kadar bu rakama ulaşıp cezayı kaldırmayı hedefliyor.