Konyaspor'da gözler transfer yasağında!

Yeni sezona iyi bir kadro ile girmek isteyen Konyaspor camiasında tüm gözler; Konyaspor'un transfer yasağı cezasına çevrildi.

, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da gözler transfer yasağında!
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10 Haziran 2024 12:42
Konyaspor camiasında tüm gözler; Konyaspor'un transfer yasağı cezasına çevrildi.

Yaklaşan 2024-25 sezonunda mütevazi fakat dinamik bir kadro kurmayı düşünen yeşil-beyazlı kurmaylar; transfer yasağı cezasını kaldırır kaldırmaz görüştüğü oyuncularla sözleşmeler imzalayacak.

Ceza ne zaman kaldırılacak?

Spor kamuoyundaki gözler, transfer yasağı cezasına çevrildi. FIFA'da devam eden dosyalardan dolayı 2 dönem transfer cezası alan yeşil-beyazlılar, 2 milyon Euro'luk ücreti bulması halinde cezayı bir an önce kaldıracak.

Konyaspor yönetimi en geç 15 Haziran'a kadar bu rakama ulaşıp cezayı kaldırmayı hedefliyor.



 
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