Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, puanını 15 yaparken, Antalyaspor ise puanını 14'e çıkardı.
Ligde gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.
26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.
84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 90+1 Pedrinho), Muleka (Dk. 80 Bjorlo), Umut Nayir
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Paal (Dk. 86 Cvancara), Ceesay, Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 60 Poyraz Efe Yıldırım), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Samet Karakoç), Storm, Boli
Sarı kart: Dk. 64 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 83 Storm, Dk. 90+5 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)
