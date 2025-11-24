24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Konyaspor - Antalyaspor'da ses çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

24 Kasım 2025 22:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor - Antalyaspor'da ses çıkmadı!






Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, puanını 15 yaparken, Antalyaspor ise puanını 14'e çıkardı.


Ligde gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.

26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.

84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 90+1 Pedrinho), Muleka (Dk. 80 Bjorlo), Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Paal (Dk. 86 Cvancara), Ceesay, Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 60 Poyraz Efe Yıldırım), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Samet Karakoç), Storm, Boli

Sarı kart: Dk. 64 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 83 Storm, Dk. 90+5 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
