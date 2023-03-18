Konyaaltı, EHF Avrupa Kupası'nda finale koşuyor

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde MKS IUVENTA Michalovce'yi 31-24 yendi.
Konyaaltı Belediyespor, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya temsilcisi karşısında 15-14 önde tamamladı.
Karşılaşmadan 31-24 galip ayrılan Konyaaltı Beldiyespor, ikinci karşılaşma öncesi avantaj elde etti.
Konyaaltı Belediyespor, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya temsilcisi karşısında 15-14 önde tamamladı.
Karşılaşmadan 31-24 galip ayrılan Konyaaltı Beldiyespor, ikinci karşılaşma öncesi avantaj elde etti.
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