Konyaaltı, EHF Avrupa Kupası'nda finale koşuyor

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde MKS IUVENTA Michalovce'yi 31-24 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaaltı, EHF Avrupa Kupası'nda finale koşuyor
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18 Mart 2023 19:12
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde MKS IUVENTA Michalovce'yi 31-24 yendi.

Konyaaltı Belediyespor, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya temsilcisi karşısında 15-14 önde tamamladı.

Karşılaşmadan 31-24 galip ayrılan Konyaaltı Beldiyespor, ikinci karşılaşma öncesi avantaj elde etti.

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