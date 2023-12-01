Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor 3-0 kazanırken goller; 29. dakikada Cosqun Diniyev, 45+1'de Serkan Göksu ve 90+1'de Yusuf Abdioğlu'nun kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.



Ev sahibi Kocaelispor, ligde 11 maçın ardından mağlubiyetle tanışmış oldu.



Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 29 puanda kalırken, Ümraniyespor puanını 15'e yükseltti.



Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olurken, Ümraniyespor evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.





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