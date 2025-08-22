Kocaelispor, Tayfur Bingöl transferinde sona geldi

Kocaelispor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.





Özgür Kocaeli'nin haberine göre, yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncunun transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağladı.





Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun transferinin resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.





Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla toplam 33 maça çıkan Tayfur Bingöl, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.Tayfur Bingöl, sağ bek ve sağ kanat başta olmak üzere birçok mevkide görev yapabiliyor.



