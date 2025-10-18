18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
0-016'
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
0-119'
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
1-018'
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
0-019'
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-019'
18 Ekim
Sheffield United-Watford
0-019'
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
0-019'
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
0-020'
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-061'
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
0-221'
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-256'
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
0-0DA
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-0DA
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
1-345'
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
1-0DA
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-1DA
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-062'
18 Ekim
Brighton-Newcastle
0-020'
18 Ekim
Burnley-Leeds United
0-018'
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
0-119'
18 Ekim
M.City-Everton
0-020'
18 Ekim
Sunderland-Wolves
1-020'
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
0-04'
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Kocaelispor, galibiyeti sevdi! Tayfur Bingöl şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

calendar 18 Ekim 2025 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, galibiyeti sevdi! Tayfur Bingöl şov yaptı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. 

Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 44 ile 71. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 63. dakikada Habib Keita'dan geldi. 

Konyaspor'un gollerini ise 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir kaydetti. 

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Eyüpspor karşısında alan Kocaelispor, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Ligde 4. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 11 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki maçta Konyaspor, Beşiktaş ile 3. hafta erteleme mücadelesine çıkacak. Kocaelispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

49. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Ndaou'nun ortasında Umut Nayir, Balogh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı kaleci Jovanovic'in sağından ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Linetty'nin sağ kanattan pasında Keita'nın uzaktan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2

71. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Keita'nın ara pasında Tayfur Bingöl'ün kale önünden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

77. dakikada Adil Demirbağ'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 26 Calusic), Guilherme, Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 74 Jinho Jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir

Kocalispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Nonge (Dk. 84 Samet Yalçın), Agyei (Dk. 72 Can Keleş), Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Serdar Dursun

Goller: Dk. 44 ve 71 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor), Dk. 51 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guilherme, Dk. 45+1 Muleka, Dk. 60 Adil Demirbağ, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 45+3 Ahmet Oğuz, Dk. 49 Balogh, Dk. 89 Jovanovic, Dk. 90+5 Muharrem Cinan (Kocaelispor)




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 14 6 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Beşiktaş 8 4 2 2 12 9 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 9 12 8
13 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
14 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
15 Gençlerbirliği 9 1 3 5 7 12 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
