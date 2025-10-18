Kocaelispor, galibiyeti sevdi! Tayfur Bingöl şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk etti.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 44 ile 71. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 63. dakikada Habib Keita'dan geldi.



Konyaspor'un gollerini ise 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir kaydetti.



Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Eyüpspor karşısında alan Kocaelispor, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Ligde 4. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki maçta Konyaspor, Beşiktaş ile 3. hafta erteleme mücadelesine çıkacak. Kocaelispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.



49. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Ndaou'nun ortasında Umut Nayir, Balogh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.



51. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı kaleci Jovanovic'in sağından ağlara gönderdi: 1-1



63. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Linetty'nin sağ kanattan pasında Keita'nın uzaktan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2



71. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Keita'nın ara pasında Tayfur Bingöl'ün kale önünden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3



77. dakikada Adil Demirbağ'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-3



Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 26 Calusic), Guilherme, Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 74 Jinho Jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir



Kocalispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Nonge (Dk. 84 Samet Yalçın), Agyei (Dk. 72 Can Keleş), Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Serdar Dursun



Goller: Dk. 44 ve 71 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor), Dk. 51 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 21 Guilherme, Dk. 45+1 Muleka, Dk. 60 Adil Demirbağ, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 45+3 Ahmet Oğuz, Dk. 49 Balogh, Dk. 89 Jovanovic, Dk. 90+5 Muharrem Cinan (Kocaelispor)









